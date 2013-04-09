60-летний мужчина расстрелял 13 друзей и родственников

В Сербии пожилой мужчина расстрелял из пистолета 13 человек, которые были его друзьями и родственниками.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на телеканал RTS, 60-летний мужчина застрелил шесть мужчин, шесть женщин и младенца в деревне Велика Иванка в 50 километрах к югу от Белграда.

По словам представителя больницы скорой помощи в Белграде, после бойни мужчина попытался убить свою жену и покончить жизнь самоубийством. Оба они находятся в тяжелом состоянии.

Представитель Министерства внутренних дел страны Милорад Велжович заявил, что тела друзей и родственников стрелка были обнаружены в пяти отдельных домах.

В настоящее время деревня, где были совершены убийства, оцеплена полицией.