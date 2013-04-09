60-летний мужчина расстрелял 13 друзей и родственников
13:38, 09 апреля 2013Зарубежные новости
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Трагедия в сербском селе
В Сербии пожилой мужчина расстрелял из пистолета 13 человек, которые были его друзьями и родственниками.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на телеканал RTS, 60-летний мужчина застрелил шесть мужчин, шесть женщин и младенца в деревне Велика Иванка в 50 километрах к югу от Белграда.
По словам представителя больницы скорой помощи в Белграде, после бойни мужчина попытался убить свою жену и покончить жизнь самоубийством. Оба они находятся в тяжелом состоянии.
Представитель Министерства внутренних дел страны Милорад Велжович заявил, что тела друзей и родственников стрелка были обнаружены в пяти отдельных домах.
В настоящее время деревня, где были совершены убийства, оцеплена полицией.
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