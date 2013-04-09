Мужская сила зависит от питания в детстве

Сексуальный потенциал будущего мужчины видно еще в детском возрасте, обнаружили филиппинские ученые. Они пришли к выводу, что мальчики, которые хорошо едят и нормально набирают вес, став взрослыми, ведут более активную сексуальную жизнь.

Ученые под руководством Кристофера Кузава провели исследование с участием представителей мужского пола - от новорожденных до 22-летних мужчин. Наблюдение за ними показало, что нормальное питание в детстве влияет на уровень тестостерона в организме растущих мальчиков.

Опрос молодых мужчин – участников исследования, подтвердил: те, кто в детстве хорошо питался, в дальнейшем вели более активную сексуальную жизнь. К тому же, они имели больший объем мышц и были лучше физически развиты, по сравнению с мужчинами, которые в детские годы плохо ели.

likar.info