В Афганистана в результате авиаудара погибли 11 детей
17:44, 08 апреля 2013Зарубежные новости
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Война на востоке стране
На востоке Афганистана в результате удара, нанесенного авиацией Международных сил по содействию безопасности в Афганистане /ИСАФ/, погибли 12 мирных жителей, в том числе 11 детей.
Как передает ИТАР-ТАСС, по словам представителей местных властей, целью воздушной атаки были лидеры отрядов движения "Талибан".
По данным министерства внутренних дел и по контролю за наркотиками, при проведении в субботу операции в провинции Кунар, граничащей с Пакистаном, были также убиты шестеро экстремистов, включая двоих полевых командиров.
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