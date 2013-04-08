В Афганистана в результате авиаудара погибли 11 детей

На востоке Афганистана в результате удара, нанесенного авиацией Международных сил по содействию безопасности в Афганистане /ИСАФ/, погибли 12 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Как передает ИТАР-ТАСС , по словам представителей местных властей, целью воздушной атаки были лидеры отрядов движения "Талибан".

По данным министерства внутренних дел и по контролю за наркотиками, при проведении в субботу операции в провинции Кунар, граничащей с Пакистаном, были также убиты шестеро экстремистов, включая двоих полевых командиров.