Чем полезно оливковое масло

Ежедневное употребление качественного оливкового масла защищает от инсультов, инфарктов, остеопорозов, депрессии, рака кожи, болезни Альцгеймера, - рассказал итальянец Марко Ореджия (Marco Oreggia) - профессиональный дегустатор оливкового масла и вина.

Оливковое масло полезно благодаря высокому содержанию полифенолов, которые блокируют свободные радикалы и замедляют старение клеток.

Для масел категории премиум используют зеленые оливки, а черные идут на производство стандартного масла. Больше полифенолов содержится в зеленых оливках, поэтому масло Extra vergin premium является самым полезным, отмечает Марко Ореджия. "По своему составу оно приближается к формуле материнского молока", - утверждает эксперт.

Оливковое масло дегустируют в маленьком непрозрачном стакане. "Визуальный анализ не проводится. Цвет и конситенция значения не имеют ". Наливает в рюмку небольшое количество масла, ставит на ладонь, накрывая другой. "Можно слегка потереть в ладони, чтобы масло нагрелась. Идеальная температура - 28 градусов ". После подогрева нужно несколько раз поднести рюмку к носу, чтобы ощутить аромат. Хорошее масло может пахнуть зеленой травой, свежими фруктами.

"Все хорошие масла дают небольшую горечь и покалывания в горле. Так себя проявляют антиоксиданты - ценнейшие компоненты масла", - подчеркивает дегустатор. Для сравнения дает попробовать масло Extra vergin standart - оно ​​не горчит и не дерет в горле, имеет не очень приятный запах и вкус.

На оливковом масле можно и жарить. "Это одно из лучших масел для приготовления пищи, так как содержит мононенасыщенные жиры, и имеет высокую точку дымления - 250 градусов Цельсия. При этом средняя температура жарки - 160 градусов. Подсолнечное масло уже при такой температуре начинает разрушаться, образуя копоть ". Однако дважды использовать не стоит любое масло.

gazeta.ua