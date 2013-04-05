В Китае шестой случай гибели человека от птичьего гриппа

Шестой случай гибели человека от вируса птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Управления здравоохранения восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Очередной жертвой опасного вируса стал 64-летний крестьянин, живший в городском округе Хучжоу провинции Чжэцзян. Он скончался в ночь с четверга на пятницу, отмечает РИА «Новости».

В настоящее время эпидемиологи проверяют всех контактировавших с этим мужчиной. По предварительным данным, у них не выявлено симптомов заболевания.

По последней информации, на территории Китая зафиксировано 14 случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9: шесть человек в Шанхае, четыре - в соседней провинции Цзянсу, трое - в провинции Чжэцзян и один - в провинции Аньхой.

Официальные сообщения о первых случаях заражения людей вирусом H7N9 появились в конце прошлой недели. Все случаи локализованы на востоке Китая. Источник и причины заболевания пока не выяснены, подтвержденных данных о том, что вирус может передаваться от человека человеку, нет. До настоящего времени, согласно сообщениям «Синьхуа», лишь у одного из тех, кто непосредственно контактировал с заболевшим птичьим гриппом H7N9 жителем Шанхая, появились симптомы гриппа.

Вакцины от вируса, случаев заражения которым людей ранее не выявлялось, пока нет. На ее создание, как отмечают в Китае, может уйти более восьми месяцев. Китайские эксперты предупреждают, что лучшей защитой от нового вируса должно стать отсутствие контакта с живой птицей. На ранних стадиях заболевания, считают врачи, достаточно эффективными будут противовирусные препараты.