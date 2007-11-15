При депрессии помогает хурма

Ноябрь — время, когда на прилавках появляется хурма. Латинское название этого восточного фрукта diaspyros переводится как "пища богов". Она полезна сердечникам накануне магнитных бурь и тем, у кого депрессия, но противопоказана больным диабетом.

КОМУ ПОЛЕЗНА?

Сердечникам. Благодаря микроэлементу калию, который препятствует возникновению аритмий, хурма особенно ценна для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Съедая по 1—2 плода хурмы в день в течение двух недель, сердечники могут хорошо подремонтировать расшатавшийся "мотор". Особенно рекомендуется съедать два-три фрукта накануне магнитных бурь.

Простудившимся. Из-за того, что «пища богов» содержит витамины А (больше, чем в тыкве и перце) и С, которые помогают укрепить иммунитет, при простуде полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы, смешанным с 3,5 ст. ложки теплой воды.

"Нервным" и "депрессивным". Редкий микроэлемент магний, содержащийся в хурме, успокаивает нервы, а углеводы фруктоза и глюкоза действуют как легкие «антидепрессанты», возвращая хорошее настроение. Страдающим запорами. В хурме очень много пектиновых волокон, которые работают как щетка для кишечника, вбирая в себя шлаки и стимулируя опорожнение.

Бледнокожим. Хурма содержит железо и кальций, которые способствуют кроветворению. Если оно увеличивается, бледность уходит.

Женщинам. Оранжевый фрукт можно использовать и в косметических целях. Маска из мякоти 1 плода хурмы и 1 яичного желтка (наносить на 20 мин.) помогает при расширенных порах и склонности к угрям.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА

Единственные, кому нельзя "пищу богов", — люди с сахарным диабетом: хурма немного поднимает сахар в крови.

КАК ВЫБРАТЬ СПЕЛУЮ?

При покупке хурмы попробуйте на ощупь ее кожицу: она должна быть твердой и гладкой, как у спелого помидора. Мякоть спелого плода полужидкая, желеобразная или мучнисто-пастообразная. Такая хурма не только самая вкусная, но и самая полезная — необходимых для здоровья веществ в спелом плоде больше всего.

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