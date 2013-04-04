Симфония Бетховена - идеальная музыка для спортсменов

То, что классическая музыка полезна во всех смыслах, — известно давно. Классика даже спортсменам показана: благодаря ей тренировки становятся еще эффективнее. В связи с этим, ученые решили проанализировать действие отдельных музыкальных произведений — и установить, какое из них окажется наиболее «спортивным».

В результате, оказалось, что «Симфония № 4, часть 4» Людвига Ван Бетховена – лучший помощник во время физических нагрузок.

Впрочем, смело можно выбирать и другие классические произведения, ведь благодаря им снижается уровень кортизола (гормона стресса), балансируется частота сердечных сокращений, улучшаются показатели артериального давления.

Для того, чтобы испытать на себе благотворные сюрпризы классики, достаточно включить ее в качестве фона на тренировке. Примечательно, что другие стили музыки такого положительного эффекта на спортсменов не оказали, а некоторые известные поп- и рок- композиции наоборот — повышали количество сердечных сокращений в не самый подходящий момент.

scienceblog.ru