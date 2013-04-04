Антиоксиданты мешают забеременеть

Борь­ба со сво­бод­ны­ми ра­ди­ка­ла­ми (БА­Ды, сверх­з­до­ро­вая ди­е­та и т.д.) мо­жет сде­лать жен­щи­ну вре­мен­но бес­плод­ной, так как они — не­об­хо­ди­мое зве­но для пра­виль­ной ову­ля­ции и важ­ный био­хи­ми­чес­кий ком­по­нент, без ко­то­ро­го бе­ре­мен­ность прос­то не­воз­мож­на.

Из­ра­иль­ские ис­сле­до­ва­те­ли из ин­сти­ту­та ес­тест­вен­ных на­ук Вейц­ма­на (Weizmann Institute of Science) при­смот­ре­лись к био­хи­ми­чес­ким тон­кос­тям ову­ля­ции (про­цесс вы­хо­да яй­це­клет­ки из яич­ни­ка).

Пос­ле мо­ле­ку­ляр­но­го и ге­не­ти­чес­ко­го ана­ли­за уче­ные при­шли к вы­во­ду, что не­до­ста­ток сво­бод­ных ра­ди­ка­лов сни­жа­ет ре­про­дук­тив­ные спо­соб­нос­ти жен­щин. Так что за­щи­тить­ся от не­же­ла­тель­ной бе­ре­мен­нос­ти мож­но в том чис­ле и ан­ти­ок­си­дан­та­ми.

Яй­це­клет­ка на сво­бо­де

Яй­це­клет­ка вы­хо­дит из со­зрев­ше­го фол­ли­ку­ла под вли­я­ни­ем эн­док­рин­но­го сиг­на­ла – вы­бро­са лю­те­и­не­зи­ру­ю­ще­го гор­мо­на (ЛГ). С уве­ли­че­ни­ем кон­цент­ра­ции ЛГ свя­за­ны в том чис­ле и ге­не­ти­чес­кие пе­ре­ст­рой­ки – од­ни нук­лео­ти­ды на­чи­на­ют ра­бо­тать ак­тив­нее, дру­гие, на­про­тив, ухо­дят на «пе­ре­кур».

Био­ло­ги зна­ют, что в ста­дии «бое­вой го­тов­нос­ти» (в том мо­мент, ког­да клет­ка уже го­то­ва разо­рвать фол­ли­кул и вый­ти на­ру­жу) осо­бую ак­тив­ность про­яв­ля­ют ге­ны, свя­зан­ные с вос­па­ле­ни­ем. Бо­лее то­го, про­ти­во­вос­па­ли­тель­ные ве­щест­ва ме­ша­ют ову­ля­ции.

Так как мо­ле­ку­ляр­но-ге­не­ти­чес­кие ме­ха­низ­мы вос­па­ле­ния и ову­ля­ции схо­жи, Кет­ти Школь­ник (Ketty Shkolnik) и ее кол­ле­ги пред­по­ло­жи­ли, что сво­бод­ные ра­ди­ка­лы по­мо­га­ют вы­сво­бо­дить­ся со­зрев­шей яй­це­клет­ке.

Тем бо­лее, что ра­нее уче­ные уже опи­сы­ва­ли мас­со­вое по­яв­ле­ние мак­ро­фа­гов и нейтро­фи­лов (клет­ки им­мун­ной сис­те­мы, ко­то­рые слу­жат ис­точ­ни­ком сво­бод­ных ра­ди­ка­лов), спро­во­ци­ро­ван­ное боль­шим ко­ли­чест­вом ЛГ.

В экс­пе­ри­мен­тах in vivo био­ло­гии вы­зы­ва­ли у жи­вот­ных де­фи­цит кле­ток им­мун­ной сис­те­мы, пос­ле че­го у са­мок по­яв­ля­лись про­бле­мы с ову­ля­ци­ей.

Ес­тест­во­ис­пы­та­те­ли под ру­ко­водст­вом Кет­ти Школь­ник про­ве­ли экс­пе­ри­мен­ты на по­ло­воз­ре­лых мы­шах. В пер­вом опы­те уче­ные вво­ди­ли ан­ти­ок­си­дан­ты (BHA, NAC) в прост­ранст­во око­ло со­зре­ва­ю­ще­го фол­ли­ку­ла, пос­ле че­го ини­ци­и­ро­ва­ли ову­ля­цию.

Да­лее ис­сле­до­ва­те­ли под­счи­ты­ва­ли ко­ли­чест­во яй­це­кле­ток, взве­ши­ва­ли их и про­во­ди­ли мор­фо­ло­ги­чес­кий и гис­то­ло­ги­чес­кий ана­лиз.

Ока­за­лось, что, хо­тя ан­ти­ок­си­дан­ты не ока­зы­ва­ют ток­си­чес­ко­го воз­дейст­вия на по­ло­вые клет­ки, под воз­дейст­ви­ем BHA и NAC ко­ли­чест­во осво­бо­див­ших­ся по­ло­вых кле­ток сни­жа­лось в три-че­ты­ре ра­за.

В сле­ду­ю­щем опы­те уче­ные сле­ди­ли за кон­цент­ра­ци­ей гор­мо­на, от­вет­ст­вен­но­го за нор­маль­ное про­те­ка­ние бе­ре­мен­нос­ти (про­гес­те­ро­на) в при­сут­ст­вии ан­ти­ок­си­дан­тов и без них.

Ока­за­лось, что в при­сут­ст­вии ан­ти­ок­си­дан­тов гор­мон во­об­ще не син­те­зи­ру­ет­ся. А ведь что­бы плод вы­жил, уро­вень про­гес­те­ро­на дол­жен быть по­вы­шен с са­мо­го на­ча­ла бе­ре­мен­нос­ти. То есть бе­ре­мен­ность в усло­ви­ях из­бы­точ­но­го со­дер­жа­ния ан­ти­ок­си­дан­тов во­все не­воз­мож­на.

В сле­ду­ю­щем экс­пе­ри­мен­те уче­ные со­ста­ви­ли ге­не­ти­чес­кий порт­рет кле­ток ре­про­дук­тив­ной сис­те­мы, под­вер­жен­ных воз­дейст­вию сво­бод­ных ра­ди­ка­лов. Ока­за­лось, что они ак­ти­ви­зи­ру­ют ге­ны, ко­то­рые за­тем за­пус­ка­ют про­цесс ову­ля­ции и вы­сво­бож­да­ют ЛГ.

«С од­ной сто­ро­ны, ре­зуль­та­ты на­ше­го ис­сле­до­ва­ния при­зы­ва­ют вра­чей и па­ци­ен­тов с боль­шим вни­ма­ни­ем и ос­то­рож­ностью от­но­сит­ся к пи­ще­вым до­бав­кам. С дру­гой сто­ро­ны, ос­но­вы­ва­ясь на по­лу­чен­ных дан­ных, мож­но со­здать прин­ци­пи­аль­но но­вый класс не­гор­мо­наль­ных кон­тра­цеп­ти­вов», — пи­шут ис­сле­до­ва­те­ли в статье Reactive oxygen species are indispensable in ovulation в жур­на­ле PNAS.

dytyna.info