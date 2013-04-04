Антиоксиданты мешают забеременеть
"Тушат" овуляцию
Борьба со свободными радикалами (БАДы, сверхздоровая диета и т.д.) может сделать женщину временно бесплодной, так как они — необходимое звено для правильной овуляции и важный биохимический компонент, без которого беременность просто невозможна.
Израильские исследователи из института естественных наук Вейцмана (Weizmann Institute of Science) присмотрелись к биохимическим тонкостям овуляции (процесс выхода яйцеклетки из яичника).
После молекулярного и генетического анализа ученые пришли к выводу, что недостаток свободных радикалов снижает репродуктивные способности женщин. Так что защититься от нежелательной беременности можно в том числе и антиоксидантами.
Яйцеклетка на свободе
Яйцеклетка выходит из созревшего фолликула под влиянием эндокринного сигнала – выброса лютеинезирующего гормона (ЛГ). С увеличением концентрации ЛГ связаны в том числе и генетические перестройки – одни нуклеотиды начинают работать активнее, другие, напротив, уходят на «перекур».
Биологи знают, что в стадии «боевой готовности» (в том момент, когда клетка уже готова разорвать фолликул и выйти наружу) особую активность проявляют гены, связанные с воспалением. Более того, противовоспалительные вещества мешают овуляции.
Так как молекулярно-генетические механизмы воспаления и овуляции схожи, Кетти Школьник (Ketty Shkolnik) и ее коллеги предположили, что свободные радикалы помогают высвободиться созревшей яйцеклетке.
Тем более, что ранее ученые уже описывали массовое появление макрофагов и нейтрофилов (клетки иммунной системы, которые служат источником свободных радикалов), спровоцированное большим количеством ЛГ.
В экспериментах in vivo биологии вызывали у животных дефицит клеток иммунной системы, после чего у самок появлялись проблемы с овуляцией.
Естествоиспытатели под руководством Кетти Школьник провели эксперименты на половозрелых мышах. В первом опыте ученые вводили антиоксиданты (BHA, NAC) в пространство около созревающего фолликула, после чего инициировали овуляцию.
Далее исследователи подсчитывали количество яйцеклеток, взвешивали их и проводили морфологический и гистологический анализ.
Оказалось, что, хотя антиоксиданты не оказывают токсического воздействия на половые клетки, под воздействием BHA и NAC количество освободившихся половых клеток снижалось в три-четыре раза.
В следующем опыте ученые следили за концентрацией гормона, ответственного за нормальное протекание беременности (прогестерона) в присутствии антиоксидантов и без них.
Оказалось, что в присутствии антиоксидантов гормон вообще не синтезируется. А ведь чтобы плод выжил, уровень прогестерона должен быть повышен с самого начала беременности. То есть беременность в условиях избыточного содержания антиоксидантов вовсе невозможна.
В следующем эксперименте ученые составили генетический портрет клеток репродуктивной системы, подверженных воздействию свободных радикалов. Оказалось, что они активизируют гены, которые затем запускают процесс овуляции и высвобождают ЛГ.
«С одной стороны, результаты нашего исследования призывают врачей и пациентов с большим вниманием и осторожностью относится к пищевым добавкам. С другой стороны, основываясь на полученных данных, можно создать принципиально новый класс негормональных контрацептивов», — пишут исследователи в статье Reactive oxygen species are indispensable in ovulation в журнале PNAS.