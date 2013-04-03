Клетчатка поможет снизить риск инсульта

Клетчатка сокращает такие факторы риска появления инсульта, как повышенное артеридавление и повышенные показатели "плохого" холестерина, пишет Здоровье . Доктор Диана Триплетон (Научная школа по вопросам питания, университет Лидса) утверждает: "Потребление пищи, богатой клетчаткой, важно для каждого, в особенности для людей, у которых есть такие факторы риска инсульта как курение, лишний вес, высокое давление".

Ежедневная норма потребления клетчатки, которая рекомендована кардиологической Американской ассоциацией, составляет минимум 25 грамм. Чтоб получить данное количество, нужно съедать восемь порций зерновых и десять порций овощей и фруктов. Кстати, чем больше клетчатки в рационе, тем меньше вес.