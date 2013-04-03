В столице Аргентины из-за сильного наводнения гибнут люди
13:24, 03 апреля 2013Зарубежные новости
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Часто от сердечных приступов
В столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате сильного наводнения погибли не менее 8 человек.
Как передает ИТАР-ТАСС, местные власти сообщают, что большинство пострадавших – пожилые люди, утонувшие либо скончавшиеся от сердечных приступов.
Кроме того, из-за короткого замыкания погиб сотрудник местного метро.
В столичном регионе 2 апреля прошли сильные дожди. Несколько районов Буэнос-Айреса оказались обесточены, было нарушено движение городского транспорта и метро. Метеорологи сообщают о том, что всего за сутки выпало более 180 миллиметров осадков, что является рекордным показателем для апреля.
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