В столице Аргентины из-за сильного наводнения гибнут люди

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате сильного наводнения погибли не менее 8 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС , местные власти сообщают, что большинство пострадавших – пожилые люди, утонувшие либо скончавшиеся от сердечных приступов.

Кроме того, из-за короткого замыкания погиб сотрудник местного метро.

В столичном регионе 2 апреля прошли сильные дожди. Несколько районов Буэнос-Айреса оказались обесточены, было нарушено движение городского транспорта и метро. Метеорологи сообщают о том, что всего за сутки выпало более 180 миллиметров осадков, что является рекордным показателем для апреля.