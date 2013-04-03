В Петербурге откроют представительство Крымских курортов

4 апреля в Санкт-Петербурге откроется официальное представительство Крымского курортно-туристического офиса Министерства курортов и туризма АР Крым.

Об этом УНИАН соообщили в информационном центре Крыма.

«Сотрудникам Крымского курортно-туристического офиса в Санкт-Петербурге будет присвоен статус внештатного советника министра курортов и туризма Крыма. Услугами представительства смогут пользоваться как туристы, так и крымские санатории, отели, мини-отели и туроператоры», - говорится в сообщении.

По информации инфоцентра, через этот офис будут осуществляться программы по обучению врачей и турагентов работе с крымским санаторным турпродуктом, организация инфотуров в Крым, распространение рекламной продукции, которую издают по заказу Министерства курортов и туризма Крыма и многое другое.

Крымские курортно-туристические офисы уже открыты в Киеве, а также в Риге, Москве и Баку. Всего в 2013 году за пределами Крыма планируется открыть более 20 подобных офисов. Они будут созданы на базе местных офисов туристических фирм и информационных центров в Украине, России и Беларуси. Выбор партнеров по созданию офиса проходит на конкурсных условиях.