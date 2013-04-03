Главное требование к улыбке – здоровье

Психологи считают, что первое впечатление о человеке формируется всего за первые 30 секунд общения. За этот короткий промежуток времени мы оцениваем внешность, фигуру и, конечно, улыбку, пишут зарубежные СМИ.

Потребности и предпочтения людей сильно изменились за десятилетия активного развития направления эстетической медицины – как меняется и само понятие красоты. Голливудская улыбка, которая долгие годы держалась на пике популярности, сегодня окончательно сдала свои позиции. Ровные и белые зубы на протяжении долгих лет были главным трендом эстетической стоматологии. Теперь в моде все натуральное.

На смену ослепительно белой и неестественно ровной улыбке пришла мода на здоровые, натуральные зубы – они не обязательно должны быть идеально белыми и абсолютно ровными. Теперь сочетание красоты и здоровья зубов стало трендом, который уже несколько лет удерживает главные позиции в эстетической стоматологии. Главное требование к улыбке теперь – здоровье. А это условие обеспечивает гигиена зубов и полости рта.

Правда, по утверждениям стоматологов из Европы из моды не вышла услуга выравнивания зубного ряда: количество взрослых пациентов, которые устанавливают себе брекеты, за последние четыре года возросло на 560 процентов – по сравнению с аналогичным отрезком времени. Брекеты остаются одной из наиболее популярных разновидностей стоматологического лечения на Западе.