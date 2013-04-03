Самая пожилая женщина в Европе умерла за день до 114-летия

Самая пожилая женщина в Европе, итальянка Мария Радаэлли скончалась сегодня в своем доме в городке Новате-Миланезе на севере Италии накануне своего 114 дня рождения, сообщает РИА «Новости».

Мария, родившаяся 3 апреля 1899 года, на протяжении долгих лет была страстной поклонницей футбольного клуба "Интер". Как отмечает агентство, долгожительница оставалась верной своей страсти вплоть до смерти - она скончалась в своем кресле, укрывшись пледом с эмблемой любимой команды.

В связи с кончиной М.Радаэлли, которая в январе этого года была включена в список 100 женщин-долгожительниц, "Интер" на своей официальной странице в интернете выразил соболезнования от лица президента клуба и всей команды, в последний раз поблагодарив свою болельщицу за преданность "черно-синим".

После смерти итальянки, самым старым человеком в Европе стала ее соотечественница 113-летняя Эмма Морано, родившаяся 29 ноября 1899 года.