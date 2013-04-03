Назвали 8 продуктов, снижающих способность к зачатию

1. Первыми в "черный список" попали сыры из коровьего молока, в котором могут содержаться антибиотики и гормоны роста. Чрезмерное потребление этих молочных продуктов меняет гормональный фон, препятствуя естественной выработке гормонов, в том числе половых - эстрогена, прогестерона и тестостерона. Накопление в организме ксеноэстрогенов ("плохих" эстрогенов из окружающей среды и продуктов питания) способствует сексуальной дисфункции, указывают специалисты.

2. Употребление сладких газированных напитков провоцирует кариес, диабет, ожирение, обезвоживание и потерю костной массы. Все это в итоге снижает либидо.

3. Искусственные подсластители, например, аспартам (пищевая добавка E951), снижают уровень серотонина, вызывая головные боли, тревожность, депрессию, раздражительность и бессонницу. Серотонин считается "гормоном счастья", и если его уровень ниже допустимого, это плохо отражается как на настроении, так и на либидо. Доказано также, что аспартам способен негативно воздействовать на нейромедиатор допамин, необходимый для нормального сексуального поведения.

4. Консервированные продукты, содержащие много вредных добавок и соли, приводят к повышению кровяного давлению, что, в свою очередь, снижает приток крови к половым органам и грозит импотенцией.

5. Вредны также чипсы и жареный картофель, особенно если они приготовлены на прогорклом масле. Сочетание плохих жиров с высокой температурой может приводить к окислительному повреждению тканей и клеток тела, препятствуя регулированию гормонов.

6. Глутамат натрия часто используется в качестве пищевой добавки в продуктах для придания определенного аромата и вкуса. Эксперты утверждают, что потребление глутамата натрия грозит депрессией, когнитивными проблемами и сердечно-сосудистым заболеваниями, что, в свою очередь, снижает влечение.

7. Утренняя чашечка кофе повышает настроение, однако частое употребление этого напитка наносит вред надпочечникам, ответственным за выработку гормонов стресса. Снижение их функциональности влияет на работу половых гормонов.

8. Растительное масло низкого качества может сказаться на способности к зачатию. Рапсовое и другие переработанные растительные масла опасны своими окислительными процессами.

newsland.com