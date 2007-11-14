Пресс-конференция на тему: ”Вакцинация против кори и краснухи защитит Украину”. Организаторы - Всемирная организация здравоохранения, Детский фонду ООН(ЮНИСЕФ) и Министерство здравоохранения Украины. Европейское региональное бюро ВООЗ поставило цель устранить корь и краснуху к 2010году. МОЗ Украины, при поддержке ВООЗ и ЮНИСЕФ, разработал стратегию по дополнительной иммунизации лиц в возрасте от 16 до 29 лет. Приглашены: зав.отделом профилактики инфекционных болезней МОЗ Украины Людмила Мухарская; зам.представителя Бюро ЮНИСЕФ в Украине Рита Путяйнен; эпидемиолог, Центр контроля и профилактика заболеваний (Атланта) Амра Узиканин; медицинский советник ВООЗ Чинара Айдиралиева; медицинский советник, Бюро ВООЗ в Украине Екатерина Булавинова, консультант ВООЗ Маргарита Баласанян (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 425 8828 дод. 78417, e-mail: korenevychm@who.org.ua