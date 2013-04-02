Брокколи предупреждает диабет

Брокколи входит в десятку суперпродуктов, наиболее полезных для нашего здоровья. Эта ярко–зеленая капуста выделяется среди овощей семейства крестоцветных (Brassicaceae) не только привлекательным цветом и формой, но и питательной ценностью.

Существуют доказательства того, что регулярное употребление брокколи может снизить негативное влияние липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на сосуды. Иначе говоря, такая диета способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови: благодаря этому удается даже снизить риск развития диабета у взрослых.

Как бы то ни было, порция брокколи обеспечит вас витаминами С, А, В1, В2, В3, В6, фолиевой кислотой, железом, магнием, калием и цинком. Помимо этого брокколи содержит важные биологически активнее соединения – индолы, сульфорафан, и ароматические изотиоцианаты. Эти вещества проявляют широкий спектр действия, в том числе антибактериальное, противораковое и противорадиационное. Многие из них также относятся к группе антиоксидантов, которые уничтожают разрушительные свободные радикалы, приводящие нас к преждевременному старению и болезням.

Действительно, многие ученые считают, что брокколи может быть важным продуктом для профилактики рака. Недавно исследователи из университета Калифорнии в Лос–Анджелесе обнаружили, что один из ингредиентов брокколи – дииндолиметан (DIM) – ингибирует синтез двух белков, запускающих рак груди и яичников. Этот же механизм может также предотвратить более двадцати других различных видов рака.

Специалисты советуют съедать, по крайней мере, несколько порций брокколи в течение недели. Брокколи является наиболее полезной в сыром виде, но допускается также минимальная термическая обработка: на пару или сковородке.