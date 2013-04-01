Преимущества средиземноморской диеты

За прошлый год украинцы съели более 16 тонн оливок и маслин. Это говорит о том, что они уже оценили преимущества этого продукта, - рассказали в Федерации производителей оливок и маслин Испании.

"Сейчас крупнейший экспортер оливок - Испания. Вокруг выращивания оливок в этой стране - множество традиций. Чтобы не повредить плоды, их всегда собирают вручную. Окончание сезона Испанцы празднуют с размахом. Так, в городе Баена в ноябре проводят Дни оливок и оливкового масла. Праздник проходит громко - с выставками, дегустациями и конкурсами ", - говорят эксперты.

"Столовые оливки легко усваиваются. Имеют меньше жиров, чем другие "перекусы" чипсами и орешками, - комментирует столичный диетолог Лариса Чопенко, - Например, 100 граммов оливок содержат 150 калорий, а в чипсах их - 550, в орехах - 600. Оливки содержат олеиновые кислоты, которые способствуют работе сердечно-сосудистой системы. Они - источник витамина Е, природного антиоксиданта, который хранит молодость клеток организма. Благодаря содержанию клетчатки оливки улучшают пищеварение. Будучи здоровым универсальным ингредиентом, оливки могут дополнить любое блюдо ".

"Оливки - хороший вариант для тех, кто придерживается Средиземноморской диеты. Такое питание не дает кардинального похудения в короткие сроки. Оно хорошо тем, что оздоравливает организм, улучшает обмен веществ, снижает риск сердечных недугов, рака и борется с холестерином. Поэтому жители Средиземноморья имеют крепкое здоровье, по сравнению с другими европейцами ".

Основа такого питания - оливковое масло, блюда из морской рыбы, красное вино и, конечно, оливки. Питаться необходимо 5 раз в день. Основные жиры получают не из жареных блюд, а из оливкового масла. Сахар надо заменить медом.

"Кладите в блюда меньше соли, но больше травяных специй. Стоит выпивать не меньше 6 стаканов воды в сутки. Интересно, что во время одного из основных приемов пищи разрешается выпить стакан сухого красного вина. Ежедневно надо съедать хлеб с отрубями, кашу из разных круп, кроме манной. Но больше всего надо потреблять фруктов и овощей. Они должны составлять 60% дневного рациона. В салаты следует класть травы и специи, также - оливки. Лучше брать испанские. Такие - наиболее сочные и вкусные ".

gazeta.ua