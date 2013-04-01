Лучший завтрак - яичница

Ученые университета Миссури советуют завтракать яичницей, чтобы оставаться стройным и не страдать от чувства голода вечером, сообщает The Daily Mail.

Ученые исследовали, что большинство людей отказываются от завтрака. А это, в свою очередь, возбуждает аппетит и заставляет их наедаться вечером. Эксперты из университета провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины и женщины с лишним весом, в возрасте от 18 до 20 лет. Им предложили ежедневно завтракать яичницей с беконом или готовыми сухими завтраками, которые содержат до 350 калорий.

Исследования показали, что у людей, которые завтракают утром, активизируются участки мозга, которые отвечают за мышление. А также участки, которые контролируют аппетит. Таким образом, перед сном не возникает чувство голода, которое заставляет многих людей наедаться на ночь.

"Потребление протеинов утром приводит к тому, что позднее в течение дня у людей не возникает чувство голода, когда они привыкли есть жирную или богатую на сахар пищу", - пояснила помощник профессора Хизер Леди с кафедры питания и физиологии университета Миссури.