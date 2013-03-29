Чем полезен черный шоколад

Давно известно о полезных свойствах этого продукта, который, в частности, улучшает кровоток и снижает риск образования тромбов, защищает организм от воздействия свободных радикалов, снимает стресс.

Но, как установили эксперты из Копенгагенского университета, именно горькие, а не молочные сорта шоколада, к тому же надолго создают ощущение сытости, которое отбивает охоту во время застолья чрезмерно увлекаться сладкой, жирной или соленой пищей.

Прежде чем давать такие полезные советы, сотрудники факультета "живая наука" провели эксперимент с привлечением добровольцев. Их разделили на две группы: одной давали шоколад с большим содержанием какао-бобов, второй - молочный. Через определенный период времени участникам эксперимента предложили отведать хорошо приготовленную пиццу. Как выяснилось, представители первой группы, в отличие от второй, проявили к ней гораздо меньший интерес.

Кроме того, датские ученые приступили к экспериментам с шоколадом, пытаясь не только снизить его калорийность, но и улучшить вкусовые качества.

Группа специалистов во главе с известным экспертом в области лечебного питания Арне Арструпом считает, что для изготовления чудо-шоколада необходимо добавлять в него новые компоненты. Прежде всего речь идет о перце-чили, способном ускорять процесс пищеварения, а также льняном масле, препятствующем ожирению.

В более широком плане экспериментаторы, обосновавшиеся опять же в Копенгагенском университете, работают над повышением вкусовых качеств пользующихся спросом в Дании пищевых продуктов, постепенно уменьшая в них содержание жиров и избавляясь от консервантов.

Арструп считает такие исследования обоснованными и перспективными. "Датчане, естественно, желают сохранить здоровье, - сказал он журналистам, - но не хотят ограничивать себя исключительно однообразными диетическими продуктами". Цель наших исследований, подчеркнул он, заключается в том, чтобы удовлетворить их потребности. Если эксперименты окажутся удачными, то уже в обозримом будущем о датской кухне заговорят во всем мире, полагает Арструп.

