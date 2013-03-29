«Времена года» Вивальди улучшают память

То, что классическая музыка оказывает благотворное влияние на мозг, известно давно. Однако, в последнее время ученые решили исследовать этот вопрос более детально, давая четкую характеристику произведениям отдельных композиторов.Так, одна из симфоний Бетховена — идеальна для спортивных занятий. А сейчас экспериментаторы из британского Нортумбрийского университета добавляют: концерты Антонио Вивальди, в особенности быстрые места легендарных «Времен года», стимулируют развитие памяти и внимания, а также ускоряют мышление!

Группа добровольцев взялась выполнять тестовые задания, определяющие уровень концентрации внимания, памяти и мышления, сначала без сопровождения музыки, а потом — под звуки «Времен года». Оказалось, что вечная классика ускоряет реакцию мозга с 408,1 мс до 393,8. Примечательно, что такое влияние оказывали только динамические части произведений, поскольку медленные — наоборот, незначительно замедляли функции. Тональность при этом не влияла на финальный результат.

Как показали исследования с помощью томографии, наиболее сильное влияние музыки из «Времена года. Весна» оказывалось на эмоции. Именно эмоциональное возбуждение исследователи склонны связывать с улучшением определенных функций мозга.

Кроме того, ученые говорят, что их работа в который раз доказывает: еще одним важным фактором для успешной работы мозга являются позитивные эмоции, — рассказывает Experimental Psychology.

scienceblog.ru