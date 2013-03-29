Голодание укрепляет иммунитет

Американские специалисты утверждают, что даже 1 день голодания в месяц может быть весьма полезным для здоровья. Ученые провели исследование, которое показало, что у людей, воздерживающихся от пищи каждый первый понедельник месяца, на 40 % снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А у больных астмой уменьшается количество приступов.

По словам экспертов, мягкий стресс, который испытывает организм во время умеренного голодания, положительно сказывается на иммунитете и снижает вероятность возникновения раковых заболеваний. Некоторые специалисты говорят даже о том, что не обязательно голодать целый день: можно пропустить завтрак или ужин. Обязательное условие - если уж решили поголодать, то делайте это регулярно и пейте во время этого процесса воду.

