Плохое настроение разрушает сердце

Известно, что настроение напрямую влияет на состояние здоровья человека: не зря говорят, что раны у победителей заживают быстрее, чем у побежденных. Механизм этого феномена изучен достаточно хорошо, однако недавно голландские ученые решили выяснить влияние общего настроя на самочувствие.

Оказалось, что оптимисты имеют вдвое меньше шансов стать жертвами сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу врачи пришли после обследования 545 человек, что, в принципе, может рассматриваться как довольно широкая выборка. Эскулапы утверждают, что этот эффект связан с тем, что у людей с позитивным взглядом на мир общий тонус гораздо выше.

Значит, они не склонны впадать в депрессии, и апатия им чужда. Соответственно, их физическая активность оказывается гораздо выше, а динамичный образ жизни, как известно, является лучшей профилактикой атеросклероза, гипертонии и закупорки коронарных сосудов. Таким образом, через иммунную и эндокринную систему моральный настрой влияет на физическое благосостояние.

Хотя это мнение ранее подвергалось обсуждению. Так, по мнению немецких исследователей, у тех, кто верит в светлое будущее, гораздо больше шансов получить сердечную недостаточность. Разумеется, в этом есть толика истины: оптимисты переоценивают свои силы, они уверены, что ничто не сможет поколебать их радостного отношения к жизни. Однако любой неуспех становится для них сильнейшим стрессом, так как человек был заранее настроен на победу. После такой фрустрации, то есть крушения жизненных надежд, восстановить уверенность в себе сложно.

Наверняка эта оборотная сторона медали существует, и в некоторых случаях имеет место именно такой ход событий. Но в большинстве случаев позитивный настрой все-таки играет положительную роль.

