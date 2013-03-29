Дни, опасные для проведения операций

У некоторых пациентов существуют определенные предубеждения против операций в определенные дни. Есть ли в этом хоть капля логики? Американские исследователи утверждают: если речь идет о выходных — то да, логика есть. Изучив больничные карты семи тысяч пациентов, они пришли к выводу, что «операции выходного дня» дают не такой обнадеживающий результат, как те, что проводятся в рабочие дни.

Приняв во внимание все факторы, которые так или иначе могли повлиять на объективность исследования, ученые пришли к выводу, что у 70% прооперированных в субботу или воскресенье осложнения возникали чаще, чем у тех пациентов, кому посчастливилось договориться об операции в рабочий день.

Половина больных, которым пришлось идти на операцию в выходной, в результате боролась еще и с послеоперационными инфекциями, при этом риск осложнений со стороны дыхательной системы превысил в два раза среднестатистические показатели. По раневым осложнениям статистика и вовсе впечатляет: их риск вдесятеро выше именно в выходные дни! Также возрастала вероятность повторной операции.

Медики также предупреждают, что срочные операции все же по-прежнему нужно проводить тогда, когда они нужны, а не ждать до понедельника, что бы там не утверждала статистика. Хотя вину за возникающие в выходные дни сложности исследователи склонны возлагать не на серьезное состояние пациента, а все же на квалификационный уровень и внимательность дежурных врачей... Что же, для того, чтобы выполнить работу качественно, ей и вправду нужно отдаваться полностью, будь то бухучет при усн или хирургическая операция — хорошие специалисты всегда в цене.

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