Занятия спортом повышают IQ

Если тренироваться минимум 4 раза в неделю с самого детства, то можно увеличить показатели мозговой активности до трети. Это поможет предотвратить развитие деменции, пишет The Daily Mail со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона. Причем, в принципе, достаточно уделять время хотя бы какой-нибудь активности вроде выгула собаки.

Более 9000 человек приняли участие в соответствующем 40-летнем исследовании. За их состоянием наблюдали с 11 лет. Участники отвечали на вопросы об уровне физической нагрузки, проходили тесты на память, внимание и способность к обучению.

В итоге добровольцы, которые начали регулярно тренироваться еще в юном возрасте, к 50 годам демонстрировали хорошие результаты. Если физическая активность у мужчины была более четырех раз в неделю, к 50 годам мозговые показатели снижались на треть меньше по сравнению с не тренировавшимися ровесниками, а у женщин - меньше на 25%.

Позитивный эффект наблюдался даже у людей, занимавшихся один раз в неделю (удавалось затормозить снижение умственных способностей в среднем на 10%). Медики рекомендуют тратить на физические занятия по 30 минут пять раз в неделю. Но это удается не всем. Ученые успокаивают: даже незначительный уровень активности полезен.