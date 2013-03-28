Верность продолжает мужчинам жизнь

Группа итальянских ученых из Университета Флоренции во главе с доктором Еммануелем Джаннини, исследуя факторы долголетия, пришли к выводу, что верность одному партнеру продолжает жизнь.

Как сообщает Mignews, ученые обнаружили, что мужчины, которые вели активную сексуальную жизнь, но при этом хранили верность своей второй половине, меньше страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и в среднем жили дольше.

Джаннини объяснил результаты исследования, в котором приняли участие около четырех тысяч мужчин, тем, что при активной сексуальной жизни у мужчины производится больше тестостерона – мужского гормона, который снижает риск появления депрессии, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и в целом улучшает обмен веществ. В свою очередь верность повышает стрессоустойчивость и оберегает мужчину от нервных потрясений.

Напомним, группа американских научных работников провела исследование, во время которого установила, что привлечение человека к социальным взаимоотношениям увеличивает шансы дожить до преклонного возраста.

Согласно результатам исследования, люди, которые ведут активную общественную жизнь, на 50%, сравнительно с одинокими людьми, увеличивают для себя вероятность прожить дольше.

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