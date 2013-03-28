Почему портятся зубы

Благодаря исследованию, проведенному в одном из университетов Швеции, ученым удалось узнать еще об одном негативном последствии высокого кровяного давления, сердечных приступов и сахарного диабета. Оказывается, эти заболевания ведут к потере зубов.

Результаты нового исследования позволили специалистам проследить прямую связь между выпадением зубов и кровоточивостью десен с различными недугами сердечно-сосудистой системы, включая такие серьезные нарушения, как высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина.

Ранее ученым стало известно, что недостаточная гигиена полости рта при кровоточивости десен способствует попаданию в кровь более 700 видов бактерий, некоторые из которых способны увеличивать риск сердечного приступа вне зависимости от состояния здоровья человека. Воспаление десен, вызванное паразитирующими между зубами и под деснами бактериями, приводит не только к неприятному запаху изо рта, но и кровоточивости десен, что в запущенном состоянии может стать причиной выпадения зубов.

Шведские специалисты во главе с профессором Робином Сеймором выяснили, что кровоточивость десен связана с высоким уровнем плохого холестерина и повышенным АД. Сеймор уточнил, что несмотря на выявленную связь между состоянием зубов и сердечным здоровьем, данных о болезни десен у пациентов с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний довольно мало. Причиной этого может служить то, что бактерии во рту при попадании в кровь могут активировать иммунную систему, что ведет к воспалению и сужению стенок артерий, либо же бактерии прикрепляются к жировым отложениям в артериях, вызывая дальнейшее их сужение. Данные условия и могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

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