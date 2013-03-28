Чем полезно авокадо

Авокадо настраивает организм на правильный обмен веществ. К такому выводу пришли ученые из США, пишут зарубежные СМИ.

Сотрудники компании Nutrition Impact проанализировали питание 17,5 тыс. взрослых в течение 7-летнего периода. Оказалось, что 2% их них ежедневно едят авокадо. Причем в рационе питания этих людей преобладали более здоровые компоненты, по сравнению с другой группой участников. В их питании было больше овощей и фруктов, полезных жиров, витаминов, магния и калия, но меньше сахара и углеводов, а проблема лишнего веса была почти неактуальна.

Авторы исследования считают, что авокадо помогает снизить риск развития метаболического синдрома, хотя причинно-следственная связь не доказана.