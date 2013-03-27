Вирусы могут руководить человеком

Мало кому известно, что некоторые живые организмы становятся настоящими зомби - перестают контролировать свое поведение и подчиняются чужой воле. "Управляют" ими проникающие в их организм паразиты, причем их хозяевами, хотя скорее было бы сказать "жертвами", в ряде случаев становятся люди. На самом деле, 40% населения могут быть "зомбированы", пишет, ссылаясь на ученых, британская The Daily Telegraph.

К примеру, существуют осы, которые откладывают яйца в брюхо паука, а потом личинки выделяют вещества, превращающие паука в зомби. Вместо того чтобы плести паутину, он начинает плести кокон, защищающий этих личинок, пишет newsru.ua

Или в бразильских тропических лесах есть вид грибов, управляющих муравьями. Зараженный спорами муравей сворачивает с привычной тропинки и, "пошатываясь", начинает искать строго установленную цель - растение в 25 сантиметрах над муравьиными тропинками.

Муравей устраивается на его северо-западной стороне и в полдень впивается челюстями в центральную жилку листа - в буквальном смысле намертво, потому что челюстей он больше не размыкает и уже через шесть часов погибает. А спустя несколько дней из его головы прорастает плодовое тело гриба, который таким образом достиг самого удобного для себя места.

На такой же "зомби-контроль" способны некоторые черви. Одному из видов для размножения нужно непременно попасть в кишечник овцы. Для этого червь тоже "угоняет" муравья, уже другой вид, и, подчиняя своей воле, заставляет на заходе солнца взобраться на стебелек травы и прочно на нем закрепиться. Если овца за ночь не съест травинку, муравей спускается, чтобы солнце не спалило ни его, ни паразита, а на закате снова взбирается на вершину травинки.

Ученые только начинают постигать механизм воздействия таких паразитов на другие организмы. Например, энтомолог из Пенсильванского университета профессор Дэвид Хьюз обнаружил, что одно из веществ, вырабатываемых грибом, который зомбирует муравьев, способно разрушать митохондрии - уникальный источник энергии клеток. Иными словами, зараженного муравья как бы "отключают от электричества" сразу после того, как он сожмет челюсти на листе, и он уже не способен их разжать, хотя и погибает не сразу.

Профессор Джоан Вебстер, специалист по паразитологии и эпидемиологии в Имперском колледже Лондона, объясняет, что многие паразиты любят заселяться непосредственно в мозг, потому что только там они в полной мере защищены от иммунной системы хозяина. К тому же там они получают доступ к "центральному пульту управления" - настоящий рай для захватчика.

Ученые говорят, что человек тоже вполне может оказаться вот таким "муравьем" для некоторых паразитов, что не может не вызывать вопроса - а в ответе ли мы за свое поведение или нами кто-то управляет? Например, есть вполне "человеческая" болезнь - токсоплазмоз. Ее вызывает токсоплазма - паразитические простейшие, хозяевами которых являются представители семейства кошачьих. Соответственно, они могут "населять" и домашних кошек.

Токсоплазма способна размножаться только в организме кошки, так что, попав, к примеру, в мышь или крысу, эти простейшие создают условия, при которых могут быть быстрее всего съедены. Так, зараженные грызуны перестают бояться кошек и даже сами ищут места, где кошка оставила свой запах. В отличие от зараженных крыс, человека при токсоплазмозе вряд ли станет притягивать запах кошачьей мочи, однако болезнь проявляется в другом. Человек может потерять чувство опасности и даже стать склонным к самоубийству.

Исследования, проведенные в Стэнфордском университете Калифорнии, показали, что токсоплазма паразитирует на тех участках мозга, которые отвечают за страх и удовольствие. То есть, страх притупляется - у грызунов и человека, а у мышей и крыс вдобавок происходит подмена в "центре удовольствий": вместо того, чтобы бежать на запах собственных самок, они бегут на запах кошки. Самые недавние исследования показали, что ДНК токсоплазмы содержит два гена, "поощряющих" выделение дофамина, который называют "гормоном удовольствия".

Впрочем, если говорить про людей, то существует гораздо более распространенный "зомби-паразит" - это самый обычный вирус гриппа. Бингемтонский университет (штат Нью-Йорк) ради эксперимента провел вакцинацию 36 своих сотрудников и выяснил, что люди, которые до прививки вели самый обычный образ жизни и вращались в определенном кругу знакомых, вдруг ощутили потребность посещать бары и вечеринки - то есть людные места, где вирусу гриппа проще всего распространиться.

Кого-то такие истории могут напугать или как минимум нервировать, но ученые успокаивают: подобные тесты очень полезны, чтобы как можно больше понять про инфекции и паразитов, заключает издание. Ну а кроме того, эти знания незаменимы при разработке нейротропных лекарств, которыми, вопреки популярным киносюжетам, можно излечить даже зомби.

Ранее сообщалось, что в американском городе Галвестон в штате Техас из научно-исследовательской лаборатории исчезла пробирка с опасным вирусом, который может быть использован в качестве биологического оружия.