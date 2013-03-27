Ученые нашли причину погодных аномалий в мире

Ответ на вопрос, почему в Северном полушарии в последнее время наблюдается то аномальная жара, то аномальный холод, американские ученые призывают искать в процессах, происходящих в Арктике.

Американские исследователи рассказали на пресс-конференции, что именно потепление в Арктике ведет к крайним, «аномальным» погодным явлениям, которые потом «задерживаются» в средних широтах Северного полушария. Речь идет о сильных снегопадах, ливнях, жаре и т.д.

«По иронии судьбы отступление льдов в Арктике связано как с холодной погодой в средних широтах зимой, так и с аномально горячим летом», – рассказал Стивен Ваврус, старший научный сотрудник института экологических исследований Нельсона при университете Висконсина, передает Взгляд по информации Los Angeles Times.

По его словам, таяние морского льда в последние десятилетия позволило арктическим водам поглощать больше тепла и энергии солнца, которая, в свою очередь, нагревает атмосферу над водой. Этот нагрев влияет на атмосферное давление, а вернее создает разницу в давлении. После чего группа очень сильных ветров, которые дуют с запада на восток, создают мощный воздушный поток, который в свою очередь приводит в движение океанские течения. «Это существенно помогает охлаждать землю в зимнее время, и мы получаем снег и более экстремальные холода», – отметил ученый.

Арктический морской лед также называют кондиционером планеты из-за его влияниятический морсок на глобальное потепление. В прошлом году, по данным ученых, толщина арктических льдов достигла самого низкого уровня за время их отслеживания со спутников. И таяние льдов происходит быстрее, чем предсказывали любые модели. Теперь, по словам некоторых экспертов, Арктика может почти полностью освободиться ото льда летом к 2020 году.

«Мы прямо сейчас переходим в новое состояние в Арктике», – отметил Дэвид Титли, директор по операциям в Национальной океанической и атмосферной администрации США.