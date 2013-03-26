Определен самый опасный возраст у мужчин и женщин

Учёные из Медицинского центра здоровья (Техас, США) совместно со специалистами из Центральной больницы Хельсинского университета (Финляндия) определили, что опасный возраст для мужчин сорок лет, а для женщин — тридцать.

Они провели исследование, в котором приняли участие более тысячи человек в возрасте от 15 до 49 лет, и выяснили, что у мужчин риск ишемического инсульта увеличивается после 40 лет, а у женщин ещё до 30. В это время в организме чаще происходит блокировка кровеносных сосудов и возрастает вероятность возникновения инсульта.

В ходе исследования выяснилось, что у 60% мужчин, которые перенесли инсульт, в крови наблюдается высокий холестерин. Около 50% из них курили, а у 39% наблюдалось высокое кровяное давление. В настоящее время среди сорокалетних мужчин часто встречаются инсульты, а также другие нарушения в сердечнососудистой системе.

Поэтому врачи рекомендуют заниматься профилактикой инсульта - контролировать артериальное давление, уровень холестерина в крови, следить за своим весом, а также вести активный образ жизни и отказаться от курения, сообщает The Epoch Times.