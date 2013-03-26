Эпидемиологи против салата в пакетах

Мытый порезанный салат, готовый к употреблению, небезопасен с точки зрения распространения инфекций Cryptosporidium, считает профессор Хью Пеннингтон. В качестве примере приводится вспышка инфекции, произошедшая в мае в Англии и Шотландии. Тогда от зараженного шпината пострадали примерно 300 человек. Известно, что в США происходили аналогичные эпидемии, связанные с уже нарезанными листовыми овощами.

MedDaily напоминает, что в прошлом году пищевой гигант Dole был вынужден отозвать салат American Blend ("Американская смесь") в 10 штатах после того, как в нем нашли признаки листериоза. В Германии в 2011 году погибли 22 человека от E. Coli. Ферма, находящаяся на юге Гамбурга, стала источником заражения более 2000 человек.

Получается, сторонники здорового питания оказываются в сложной ситуации. Бактерии попадают на листовые овощи прямо из почвы, и убить патогены может зачастую лишь тепловая обработка или сильные химические соединения. Но тогда теряется смысл приготовления самого салата.

По словам медиков, покупая уже мытый салат, человек рискует столкнуться с криптоспоридиями, сальмонеллой и листериями. Поэтому они советуют мыть даже уже мытый и расфасованный салат.