С улиц Киева вывезли 33,3 тыс тонн снега

В течение суток с улиц Киева вывезли 33 тыс. 295 тонн снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, 15 тыс. 393 тонны – работниками коммунальных служб и 17 тыс. 902 тонны вывезено силами предприятий и организаций города.

В ночь с 25 на 26 марта в уборке снега было задействовано 6 тыс. 778 работников коммунальных служб и 610 единиц специализированной техники.

Кроме того, дополнительную технику предоставили предприятия и организации города: 59 погрузчиков, 173 самосвала и один грейдер.

Поставки хлеба в торговые сети осуществляется в штатном режиме. Так, утром заказано 450 тонн хлеба, из которых 186 тонн уже завезено в Киев.

По словам начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталия Пшеничного, сегодня ночью освобожден от фур подъезд к хлебзаводам на улицах Эжена Потье и Северной. Кроме того, расчищена дорога на Пущу-Водицу и площадь Тараса Шевченко.

Председатель КГГА Александр Попов заявлял, что все силы коммунальных служб направлены на очистку автодорог города от снега и вывоз его с улиц Киева.