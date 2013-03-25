Ожирению способствует не жир, а сахар

Специалисты по здоровому питанию утверждают, что именно сахар является главным виновником эпидемии ожирения, а не жир, как люди привыкли думать.

О таких исследованиях ученых пишет The Guardian.

По мнению ведущего американского специалиста по питанию доктора Роберта Ластига, именно этот сладкий продукт в наибольшей мере влечет ожирение, от которого в мире умирает больше людей, чем от голода.

Доктор Роберт Ластиг также специализируется на лечении детей от ожирения. Он сравнивает сахар с наркотиками, ведь, как и кокаин или героин, он тоже вызывает привыкание. И на этом умело спекулируют предприятия пищевой промышленности. Ученый отмечает, что лучше всего продается то, что вызывает зависимость.

"Что бы вы сказали, если бы какой-либо недобросовестный производитель злаковых смесей взял бы и прибавил в ваш завтрак морфин, чтобы вы покупали больше? Вместо этого они кладут туда сахар", - говорит он.

"Дело не в самом сахаре, а в инсулине"

Ученый утверждает, что проблему создают продукты, которые повышают уровень инсулина. Он считает инсулин виновным в 75-80% случаев ожирения. И здесь справиться с избытком жира организма не помогут ни диеты, ни тренировки, поскольку ожирение вызывает так называемый метаболический синдром. Проще говоря, нарушается сам процесс обмена веществ в организме человека.

"Мы должны отвыкнуть от сахара. Нужно выбросить сладкое из нашей жизни. Сахар должен превратиться в лакомства как запрещенная составляющая нашей диеты", - призывает доктор Ластиг.

Научные работники заверяют, что суточная норма сахара не должна превышать 25 г на день, тогда как среднестатистический американец потребляет приблизительно 150 г сахара ежедневно.

К слову, 80% раковых образований связаны с хроническим избытком сахара в крови.

Во избежание ожирения нужно.

Роберт Ластиг советует придерживаться нескольких правил здорового питания, чтобы оградить себя от ожирения:

- ешьте фрукты, а не пейте сок, потому что в магазинных фруктовых соках выжата вся клетчатка, которая делает сахар еще более опасным;

- лучше есть мясо животных, которых кормят травой, а не кукурузой, как в Америке;

- вода и молоко - наилучшие напитки, особенно для детей;

- алкоголь, как и сахар, повышает уровень инсулина, потому его употребление стоит ограничить.

Совет хозяйкам: во время приготовления домашней выпечки, кладите в нее только треть порции сахара, от той, которая отмечена в рецепте.

ipress.ua