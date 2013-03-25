Абрикос - самый полезный продукт?

Китайские специалисты утверждают, что абрикос - чуть ли не самый полезный продукт питания, передает "Glob-News.ru". По словам ученых, абрикос поддерживает здоровье сердца и сосуды в тонусе.

Секрет - калий, влияющий напрямую на сосуды, давление, и пектин, выводящий токсины. В абрикосах также есть железо. Эта смесь может стать настоящим спасением для людей с анемией и беременных. Во фрукте имеются и минеральные вещества (магний, фосфор) в большой концентрации. Если уровень веществ в теле будет недостаточен, то начнутся сбои в обмене веществ, а кости станут разрушаться.

Причем, ученые рекомендуют потреблять абрикосы и в сушеном виде, в виде кураги. Итак, мякоть абрикоса, богатая калием, показана, если у вас сердечно-сосудистое заболевание. А вот курага усилит кровообращение, поможет при аритмии, миастении (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, приводящее к быстрой утомляемостью поперечно-полосатых мышц), после инфаркта.

Также абрикосы - прекрасная помощь организму в периоды эпидемий инфекционных заболеваний. А бетакаротин предотвращает развитие онкологических и сердечных недугов. Чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине А, достаточно съесть 300 граммов абрикосов, говорят исследования. Еще абрикосы - ценный источник йода.