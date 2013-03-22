Чем полезен обед в кругу семьи?

По мнению социологов, обеды в кругу семьи за большим столом отошли в прошлое. На сегодняшний день большинство людей предпочитает принимать пищу в полном одиночестве, сидя молча у телевизора.

40 процентов родителей признают тот факт, что их дети готовы принимать пищу перед телевизором, если они им разрешат. Каждый 6-ой взрослый хотел бы обедать вдалеке от телевизора, но ему это все равно не удается. Все дело в том, что в них прочно засела выработавшаяся за многие годы привычка. Треть же людей, даже если и обедают за столом с семьей, совсем не общаются и не разговаривают во время еды друг с другом, пишет medvesti.com

Таковым является мнение социологов из Великобритании, к которому они пришли благодаря исследованию, проведенному в нескольких сотнях британских семей. Специалисты интересовались у них, каким образом у них принято обедать. Как оказалось, большинство семей обедают, завтракают или ужинают в компании с телевизором. Между тем, также большинство респондентов признались, что они знают о вреде одновременного принятия пищи и сидения перед телевизором, но продолжают это делать, несмотря на то, что многих из них потом мучает совесть.

По признанию самих же опрошенных, телевизор никоим образом не делает приятнее прием пищи, а 45 процентов из них сказали, что не чувствуют никакого наслаждения от еды. Кстати, перед телевизором съедается чаще всего фаст-фуд и или же пища, приготовленная из полуфабрикатов. Было подсчитано, что среднестатистический взрослый человек в течение недели принимает в пищу 13 блюд, восемь из которых он съедает непосредственно перед ТВ. Понятно, что в тот момент, никакого общения между членами семейства не происходит, а они просто смотрят телевизор и жуют.

Именно поэтому ученые рекомендуют хотя бы 2-3 раза в неделю собираться всей семьей за обедом, и при этом не включать телевизор. Подобные семейные традиции формируют правильную культуру питания у младшего поколения, а также способствует развитию и нормализации отношений между членами семья, что, в свою очередь, идет на пользу здоровью.

korzonews.info