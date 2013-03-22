В Канаде около 100 человек пострадали из-за снега

Около 100 человек пострадали в результате серии автомобильных аварий на обледенелой и покрытой снегом автомагистрали в провинции Альберта на западе Канады.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, 22 пострадавшим потребовалась госпитализация, около 80 человек получили легкие ранения, один - серьезные травмы.

В ходе самой крупной аварии - близ города Эдмонтона - столкнулись около 100 автомобилей. Как сообщает «Франс пресс» со ссылкой на местную полицию, из-за метели в провинции произошли еще 130 дорожных происшествий, в одном из которых погибли три человека.

После инцидента полиция перекрыла часть крупной автомагистрали между Эдмонтоном и Калгари.