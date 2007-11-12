Пресс-конференция на тему: ”Сахарный диабет - полноценная жизнь или выживание. Обсуждаем проблему в преддверии Всемирного дня диабета”. Инициатор - ВОО ”Украинский диабетический союз”. Темы: 14 ноября – Всемирный день диабета. Население Украины - 47 млн..; зарегистрированы больные сахарным диабетом - 1 млн..; реально их более 2 млн. Среди населения планеты 177 млн. людей с диабетом, в 2025 году эта цифра удвоится. В Украине действует Комплексная программа ”Сахарный диабет” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 566-23-46, 8 (097) 353-50-80. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.