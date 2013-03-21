Кофе продлевает жизнь

Профессор Герасимос Сиасос из Медшколы Афинского университета исследовал связь кофе, продолжительности жизни и работы эндотелия. Эндотелий - клетки, которые выстилают сосуды. Они вырабатывают соединения, важные для контроля свертывания крови, регуляции тонуса и артериального давления, фильтрационной функции почек, сократительной активности сердца и метаболического обеспечения мозга.

Были взяты образцы клеток у 673 островитян старше 65 лет. Из этой группы в произвольном порядке выбрали 71 мужчину и 71 женщину. У них анализировали давление, наличие диабета, рацион, образ жизни и работу эндотелия. Ученые проверили все типы кофе, которые пили участники. 87% из них пили вареный греческий кофе.

Оказалось, любовь к данному типу кофе давала улучшенную работу эндотелия. Даже у людей с высоким давлением греческий кофе позволял эндотелию нормально функционировать, не сказываясь на давлении. По словам специалистов, в этом кофе множество полифенолов и антиоксидантов. Притом, в нем умеренное количество кофеина.