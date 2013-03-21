ЮНИСЕФ призывает правительства улучшать качество воды

В канун Всемирного дня воды Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительства, негосударственные организации и обычных граждан уделять внимание улучшению качества воды и санитарно-гигиенических условий.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении ЮНИСЕФ, во всем мире около 2000 детей в возрасте до пяти лет умирают ежедневно от желудочно-кишечных заболеваний, из них около 1800 смертей связаны с водой и санитарно-гигиеническими условиями.

"Иногда мы так много внимания уделяем большим числам, что не видим человеческих трагедий, лежащих в основе статистических показателей", - отметил руководитель глобальных программ ЮНИСЕФ по улучшению качества воды и санитарно-гигиенических условий Санджай Вйесекера.

"Если бы 90 школьных автобусов, заполненных детьми из детсадов разбивались каждый день, при том что никто не выживал бы, то мир обратил бы на это внимание. Но это именно то, что сейчас происходит каждый день из-за плохого качества воды и санитарно-гигиенических условий», - прибавил он.

Почти 90 процентов смертей детей от желудочных заболеваний непосредственно связаны с загрязненной водой, отсутствием канализации или антисанитарией. Невзирая на то, что глобально население растет, количество этих смертей существенно уменьшилось за последнее десятилетие с 1,2 млн в 2000 году до 760 000 в 2011 году. Однако ЮНИСЕФ считает, что это слишком большой показатель.

Данные ЮНИСЕФ о детской смертности свидетельствуют, что около половины смертей детей в возрасте до пяти лет приходится на пять стран: Индия, Нигерия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Пакистан и Китай. В двух странах – в Индии (24 процента) и в Нигерии (11 процентов) – умирает более трети детей от всего общего количества смертей детей до пяти лет в мире. Эти страны имеют большое население и низкое качество воды и канализации.

Из 783 млн человек во всем мире, которые не имеют питьевой воды, 119 миллионов живет в Китае; 97 миллионов - в Индии; 66 миллионов - в Нигерии; 36 миллионов - в ДРК; и 15 миллионов - в Пакистане.

Данные о санитарно-гигиенических условиях еще хуже. Живущие в антисанитарных условиях в этих странах, это - 814 миллионов людей в Индии, 477 млн в Китае, 109 млн в Нигерии, 91 миллион в Пакистане и 50 миллионов в ДРК. Улучшение водоснабжения и канализации будет значительно способствовать снижению детской смертности в этих странах.

С.Вйесекера подчеркнул: "Эти цифры шокируют, но это реальная жизнь реальных детей. Каждый ребенок важен. Каждый ребенок имеет право на здоровье, право на жизнь, право на будущее, такое хорошее, как мы только можем сделать. Если наши организации не будут думать ежедневно о маленьких детях, мы не достигнем успеха".

Он отмечает, что значительный прогресс, уже достигнутый с 1990 года, доказывает, что при наличии политической воли, инвестиций, справедливости и достижении почти недосягаемого, каждый ребенок должен иметь возможность получить доступ к питьевой воде и санитарии.

*** Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - мировой лидер по защите прав и интересов детей. Фонд работает в свыше 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто в 1997 году.