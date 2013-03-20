В Нигерии перевернулась лодка со 166 пассажирами
15:03, 20 марта 2013Зарубежные новости
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Десятки погибших
Возле побережья Нигерии перевернулась лодка, на борту которой находилось 166 человек.
Спасатели сообщили, что они достали из воды десятки тел, сообщает ВВС Украина.
В настоящее время известно только о двух людях, которым удалось спастись. Это женщина и мальчик, которых спасли местные рыбаки.
Спасательная операция продолжается.
Деревянное судно шло из юго-восточной Нигерии в Габон, это популярный маршрут для торговли.
Несчастные случаи с судами в Нигерии частое явление из-за несоблюдения правил безопасности и перегруженности пассажирами.
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