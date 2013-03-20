В Нигерии перевернулась лодка со 166 пассажирами

Возле побережья Нигерии перевернулась лодка, на борту которой находилось 166 человек.

Спасатели сообщили, что они достали из воды десятки тел, сообщает ВВС Украина.

В настоящее время известно только о двух людях, которым удалось спастись. Это женщина и мальчик, которых спасли местные рыбаки.

Спасательная операция продолжается.

Деревянное судно шло из юго-восточной Нигерии в Габон, это популярный маршрут для торговли.

Несчастные случаи с судами в Нигерии частое явление из-за несоблюдения правил безопасности и перегруженности пассажирами.

bbc.co.uk