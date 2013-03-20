Жирные молочные продукты вызывают рак молочной железы

Содержат высокий уровень эстрогена

Жирные молочные продукты представляют большую опасность для женщин, страдающих от рака груди. Как показали исследования американских ученых, сливки, мороженое и прочие молочные "вкусности" значительно повышают риск смерти таких пациенток. Ранее медики установили связь между длительным воздействием женского полового гормона эстрогена и риском развития рака молочных желез. В молочных продуктах может содержаться большое количество эстрогена из-за того, что зачастую молоко получают от беременных коров. Ученые наблюдали за пациентками, у которых был выявлен инвазивный рак груди ранней стадии в 1997-2000 годах. Выяснилось, что женщины, съедавшие одну порцию жирных молочных продуктов и более в день, на 49 процентов чаще умирали от рака и на 64 процента чаще - от других причин, сообщает Российская газета К жирным молочным продуктам относятся сливки, сливочное масло, цельное молоко, сгущенка, пудинг, мороженое, крем, сырный торт, сыры, йогурт (необезжиренный).

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