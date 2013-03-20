На США обрушилась сильная буря с градом

Сильная буря с градом и порывистым ветром обрушилась на южные районы США. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, без энергоснабжения остались более 130 тыс домов.

Непогода затронула, в основном, штаты Миссисипи, Алабама и Джорджия. В Миссисипи град размером с бейсбольный мяч пробивал крыши домов и стекла автомобилей. В Алабаме сильный ветер ломал кроны деревьев и обрывал линии электропередачи.

В Джорджии несколько человек погибли - один в ДТП, другой - результате падения дерева на машину, в которой он находился. В свою очередь над штатом Теннесси пронеслось не менее двух торнадо.

В настоящее время во власти холодного циклона находится практически все Восточное побережье США. Так, в Нью-Йорке прошел сильный снегопад - исключительно редкое явление для крупнейшего американского мегаполиса в середине марта. В прошлом году в это время температура воздуха в городе составляла порядка 25 градусов.

В штатах Нью-Йорк, Массачусетс и Коннектикут из-за сильного снегопада закрыты многие школы.