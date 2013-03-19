Арахис полезен для сердца

Известно, что употребление соленых и жареных продуктов наносит вред сосудам. Однако и здесь есть исключения из правил. Одним из них оказался соленый арахис - популярная закуска к пиву.

Специалисты по Американской сердечной ассоциации (АСА) установили, что жареный на масле арахис, не вредный, а наоборот - весьма полезный для сердца, передает Globalscience.

Прежде было принято считать, что в соленом арахисе содержится очень много натрия, но в действительности в арахисе натрия меньше, чем в куске хлеба. Да, например, в 30 граммах соленых орешков находится не больше 119 мг натрия, что значительно ниже сертификационного уровня АСА (140 мг).

Многие думают, что арахисовое масло, на котором орехи обжаривают, весьма калорийно, невзирая на свою полезность. Однако проверка показала обратное: процесс обжаривания нисколько не повышает в арахисе общее содержание жира.

В результате, специалистам АСА удалось доказать, что орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с повышенным уровнем холестерина в крови. Кроме того, арахис изобилует полезными веществами: в нем есть безхолестериновый белок (8 граммов белка на 30 грамм орешков), витамин Е, а также ниацин, калий и фоллиевая кислота.

u-news.org.ua