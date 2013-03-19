Иглоукалывание снижает уровень гормонов стресса

Американские ученые в эксперименте на крысах обнаружили, что иглоукалывание улучшает состояние при хроническом стрессе за счет снижения уровня гормонов стресса в организме, говорится в статье, опубликованной в Journal of Endocrinology.

Иглоукалывание или акупунктура тысячи лет используется в китайской медицине, но механизм его действия до сих пор неясен, а эффективность часто ставится под сомнение. Тем не менее, он используется для лечения хронического стресса, чреватого сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ранее группа под руководством Ладан Ешкевари из университета Джорджтауна установила, что иглоукалывание действительно может помогать при стрессе. Теперь эта группа решила выяснить, в чем именно заключается механизм этого воздействия.

Ученые исследовали действие на крыс электроакупунктуры - иглоукалывания с электростимуляцией. В эксперименте участвовали четыре группы животных, которых 10 дней по часу держали в клетке с сантиметровым слоем колотого льда. Так ученые вводили крыс в состояние хронического стресса. Крыс первой группы кололи в акупунктурную точку St36 (у крыс, и у людей она находится чуть ниже колена). Крыс второй группы кололи в произвольно выбранную точку возле хвоста. Третью группу не кололи, а четвертая группа была контрольной - их не сажали в клетки со льдом.

В состояние стресса в организме запускается целая цепочка реакций со стороны нервной и эндокринной системы, в частности, растет уровень ряда гормонов - кортикорелина, кортикотропина, кортикостерона. Исследователи замеряли уровень этих гормонов у крыс. Выяснилось, что у грызунов, которых кололи в точку St36, уровень гормонов стресса был ниже, чем у их товарищей по несчастью. У крыс же, которых кололи в произвольную точку или не кололи вовсе, уровни гормонов не отличались.

РИА Новости