Химиотерапия для детей в России стала полностью бесплатной

По новым стандартам оказания медицинской помощи в РФ в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включен не только первый, как было до сих пор, а полный курс химиотерапии для больных раком детей.

Об этом в ходе состоявшегося в Горках совещания главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"В настоящее время проводится ревизия всех сложных, тяжёлых и редких заболеваний. Мы начали с детской программы, с детского здравоохранения, и выявлены те заболевания, которые в той или иной степени были обделены вниманием со стороны отечественного здравоохранения", - рассказала Голодец согласно стенограмме совещания, размещенной на официальном сайте правительства РФ.

Помимо химиотерапии, сообщила вице-премьер, в программу ОМС включены и другие процедуры, требующиеся при лечении большого количества сложных заболеваний у детей. В частности, подчеркнула Голодец, речь идет об установке инсулиновой помпы, необходимой при сахарном диабете. "Очень распространена практика установки инсулиновой помпы за счет денег благотворителей, - отметила вице-премьер. - Сегодня это обязательное условие оказания помощи, и если ребенку такая помпа показана по медицинским основаниям, она должна быть ему поставлена за счет государственных средств, точно так же, как и кохлеарный имплантат, и многие другие виды помощи".

В общей сложности, сообщила Голодец, сейчас в практику оказания медицинской помощи внедряется более 700 стандартов и "это действительно те стандарты, которые позволяют оказывать помощь на современном технологичном уровне".

Вице-премьер рассказала, что Минздрав, для того, чтобы благотворительным фондам было легко ориентироваться в новой ситуации, провел с крупнейшими из них большое совещание и организовал специальную горячую линию по адресу. По этому адресу все заинтересованные стороны - и занимающиеся поддержкой больных фонды, и попечительские советы крупнейших учреждений здравоохранения, и простые граждане могут задать вопрос и уточнить, входит ли то или иное лечение в программу ОМС, сообщила Голодец. Сейчас, по ее словам, аналогичные горячие линии организуются во всех регионах РФ.

Напомним, что, как ранее заявляла Голодец, анализ, проведенный по запросу правительства, показал, что большая половина случаев, по которым через СМИ собирают средства на оказание медицинской помощи детям, находится в рамках программы госгарантий бесплатной медпомощи. Поскольку речь идет о невыполнении российскими медучреждениями своих обязательств, по каждому такому случаю проводится проверка. В феврале Минздрав заявил о намерении взять на контроль все случаи сбора денег на оказание медпомощи больным гражданам РФ с тем, чтобы организовать эту помощь за счет бюджетных средств. При этом речь идет не только о лечении внутри страны, но заграницей.

"Независимая Газета"