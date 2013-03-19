Женщинам надо спать дольше, чем мужчинам

Исследователи из Университета Дьюка (США) считают, что женщинам необходимо больше сна, чем мужчинам, для поддержания в тонусе сердечно-сосудистой системы и для хорошего самочувствия в целом.

Недостаток сна является причиной стресса и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2-го типа. При этом данная зависимость сильнее прослеживается у женщин, чем у мужчин.

Исследование показало, что плохое качество сна (общее его количество, способность быстро заснуть и не просыпаться в течение ночи) может иметь более серьезные последствия для женщин, чем для мужчин.

"Мы обнаружили, что для женщин плохой сон связан с высоким уровнем психологического стресса, враждебности, депрессии и гнева, в то время как у мужчин эти симптомы не были связаны с качеством сна", - рассказал ведущий автор исследования психиатр Эдвард Суарез из Университета Дьюка.

Директор Центра исследований сна в Университете Лафборо в Англии Джим Хорн отметил, что одна из основных функций сна - позволить мозгу восстановиться:

"Чем больше человек использует мозг в течение дня, тем больше сна ему необходимо, чтобы восстановиться. Женщины, как правило, делают несколько дел одновременно, они используют больше возможностей своего мозга, поэтому и спать им необходимо дольше".

Женщины с нарушениями сна были подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и обладали более высоким содержанием инсулина в крови.

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