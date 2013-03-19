Негативные мысли ухудшают здоровье - исследование

Новое исследование показало: переживания по поводу стрессовых ситуаций, а даже не сами ситуации, инициируют воспаление в теле.

Как оказалось, уровень С-реактивного белка, маркера воспаления в тканях, возрастал, когда людей просили рефлексировать на тему неприятного происшествия.

Это первое исследование, в рамках которого специалисты напрямую измеряли силу воздействия мысли на тело человека. Комментирует Пегги Зоккола, доцент психологии в Университете Огайо: "Большинство изысканий опираются не на экспериментальные данные. В нашем же случае был проведен опрос. Добровольцы рассказывали, как часто они любили мысленно "пережевывать" неприятные моменты. И только после этого исследовали физиологическое состояние".

В работе участвовали 34 в целом здоровые молодые женщины. Известно, что С-реактивный белок вырабатывается в печени в качестве одного из механизмов первичного иммунного воспалительного ответа. Его зачастую используют для определения наличия инфекции и для предсказания рисков развития заболеваний в перспективе. Однозначно получалось, что постоянное размышление о стрессовом событии "включало" иммунную защиту в виде воспаления.

"МедДэйли"