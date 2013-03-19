В 30% разводов "виноваты" ...дети

В 30% разводов в семье виноваты бессонные ночи, вызванные плачем ребенка. Таковы результаты исследования, проведенного британскими социологами.

В исследовании приняли участие 2 тыс. супружеских пар, у которых недавно появился ребенок. Опрос показал, что молодые родители спят не более 6 часов, и постоянно просыпаются ночью. Треть из тех, кто не смог сохранить семью, винят в этом бессонные ночи, устроенные маленькими детьми. Почти каждый 10-й признался, что игнорировал крики собственного ребенка, надеясь, что на них отреагирует супруг или супруга.

Напомним, ранее ученые из США доказали, что именно ссоры родителей являются частой причиной беспокойного сна детей (включая младенцев). Из этого можно сделать вывод, что плачущий по ночам ребенок – лишь повод для развода у пар, которые не научились прислушиваться друг к другу.

likar.info