В ДТП пострадали более 20 детей

Более 30 пострадавших, в том числе 22 ребенка, были доставлены сегодня в больницы Норвегии после масштабного ДТП на юге страны.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на участке трассы, связывающей Осло с городами южного побережья, на выезде из тоннеля "Хем" столкнулись более 15 машин, в том числе школьный экскурсионный автобус и несколько грузовиков. Благодаря работе спасательных и транспортных служб движение через тоннель к настоящему моменту восстановлено.

По словам свидетелей, в районе сложились тяжелые погодные условия - мороз, ударивший минувшей ночью после оттепели, превратил дорожное полотно в ледовый каток. Помимо этого происшествия за сегодняшний день в южных губерниях Эстфолл и Акерсхус было отмечено пять ДТП, причиной которых стали скользкие дороги. В результате столкновения нескольких машин в тоннеле "Фолло" пострадали 7 человек.