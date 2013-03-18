Счастливейшее время в жизни женщины - 50 лет

По мнению ученых, перейдя этот рубеж, женщина начинает больше наслаждаться сексом, взаимоотношениями, благополучием, передает News.com.au со ссылкой на опрос 1500 человек 20-65 лет.

Оказалось 49% взрослых женщин чувствовали себя счастливее после 50 лет. А более четверти заявили, что испытывают самое большое наслаждение от секса (минимум каждая пятая имела сексуальный контакт, по меньшей мере, раз в неделю; это показатель, сравнимый с 20-летними женщинами).

Также женщины старше 50 лет были более активными и предприимчивыми, чем женщины младше (42% взрослых женщин за прошлый год начали ходить на занятия по Zumba, а 23% надеялись заняться спортом в 2013 году; среди 20-летних таковых было 16%). В группе одиноких женщин 11% из категории "за 50" пользовались сайтами знакомств. Для сравнения: в категории "за 20" таковых было 15%.

А вот среди женщин, находившихся в браке, почти 50% признались: после 50 они начали качественнее проводить время с партнером. Примечательно, что половина женщин из этой возрастной группы продолжала покупать сексуально привлекательное белье.

При этом 93% опрошенных не скрывали того, что своим поведением нарушали устои, традиции, которые передали им матери. Взрослые женщины чувствовали свою близость с дочерьми, а 64% считали выросших детей своими друзьями. 85% хотели бы видеть в СМИ более успешный и активный образ женщины "за 50".